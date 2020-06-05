Минспорт до 30 июня представит проект стратегии развития спорта до 2030 года

Министерство спорта до 30 июня представит проект стратегии развития физической культуры и спорта в стране до 2030 года.

«Мы сейчас финализируем нашу работу, к 30 июня проект будет представлен. В этом сомнений быть не может. Учтём рекомендации по изучению и анализу опыта зарубежных коллег. Это важно для нашей совместной работы с регионами, следовать положительным примерам — приоритет», — заявил министр спорта России Олег Матыцин в ходе итогового заседания коллегии ведомства.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Ранее Матыцин рассказал, что работу по развитию спорта до 2024 года пришлось скорректировать из-за пандемии.