Ларионов: вижу очень большой потенциал у молодёжной сборной России по хоккею

Российский специалист Игорь Ларионов прокомментировал своё назначение главным тренером молодёжной сборной России по хоккею.

«Для меня это назначение — большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодёжную сборную, очень сложная. Непростая задача даёт мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодёжной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене», — приводит слова Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России.

Ларионов работал помощником предыдущего главного тренера молодёжной команды Валерия Брагина, ныне возглавившего основную сборную.

Ранее Брагин назвал большой честью и ответственностью назначение главным тренером сборной России.