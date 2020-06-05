Брагин назвал большой честью и ответственностью назначение главным тренером сборной России

Российский специалист Валерий Брагин прокомментировал своё назначение главным тренером сборной России по хоккею.

«Большая честь и ответственность — быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, всё давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет пять — семь назад. В то же время работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдёт без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России», — приводит слова Брагина пресс-служба Федерации хоккея России.

С 2014 по 2020 год Брагин работал с молодёжной командой, которая под его руководством завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

Ранее Владислав Третьяк рассказал, что Брагин пользуется огромным уважением у игроков сборной России.