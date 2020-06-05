Третьяк о назначении Брагина: он пользуется огромным уважением у игроков
- © fhr.ru
«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодёжной сборной, которую возглавлял восемь лет, завоевал семь медалей. Через его руки прошло всё поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звёздами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.
Ранее сообщалось, что Брагин возглавил сборную России по хоккею.