Третьяк о назначении Брагина: он пользуется огромным уважением у игроков

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной страны по хоккею.

«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодёжной сборной, которую возглавлял восемь лет, завоевал семь медалей. Через его руки прошло всё поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звёздами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Ранее сообщалось, что Брагин возглавил сборную России по хоккею.