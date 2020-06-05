Третьяк о назначении Брагина: он пользуется огромным уважением у игроков

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина главным тренером сборной страны по хоккею.
Третьяк о назначении Брагина: он пользуется огромным уважением у игроков
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«Новый главный тренер национальной сборной Валерий Брагин не нуждается в представлении. В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодёжной сборной, которую возглавлял восемь лет, завоевал семь медалей. Через его руки прошло всё поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звёздами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Ранее сообщалось, что Брагин возглавил сборную России по хоккею.

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