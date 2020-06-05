Брагин возглавил сборную России по хоккею

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Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
Брагин возглавил сборную России по хоккею
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Как сообщает пресс-служба, в тренерский штаб Брагина войдут Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов, Александр Трошин, Юрий Жданов и Ларс Юханссон.

Предыдущим тренером сборной был Алексей Кудашов, возглавлявший команду с лета 2019 года.

С 2014 по 2020 год Брагин работал с молодёжной командой, которая под его руководством завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным на три года.

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