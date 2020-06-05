Третьяк: Ларионов получил отличный опыт на прошедшем МЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал назначение Игоря Ларионова главным тренером молодёжной сборной страны по хоккею.

«Многоуровневые знания о хоккее, в том числе о современном молодёжном, безусловно, помогут ему. Ларионов получил отличный опыт на прошедшем молодёжном чемпионате мира (МЧМ), где наша сборная играла в атакующий хоккей и доминировала на турнире, остановившись в полушаге от золота», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Ларионов работал помощником предыдущего главного тренера молодёжной команды, которым был Валерий Брагин, ныне возглавивший основную сборную.

Ранее сообщалось, что Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России по хоккею.