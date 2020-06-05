Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России по хоккею

Короткая ссылка
Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав тренерских штабов национальных команд.
Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России по хоккею
  • © fhr.ru

Как сообщает пресс-служба ФХР, главным тренером олимпийской сборной остался Олег Браташ, возглавляющий команду с 2016 года. В его тренерский штаб входят Константин Горовиков, Егор Башкатов, Николай Хабибулин, Александр Колобков и Филипп Арзамазов.

Главным тренером юниорской сборной U-18 назначен Альберт Лещёв, а команду U-17 возглавил Владимир Потапов. Главным тренером команды U-16 назначен Александр Титов, а наставником женской сборной — Евгений Бобарико. Главным тренером женской олимпийской сборной стал Денис Афиногенов. Женские команды U-18 и U-16 возглавил Александр Сырцов.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов возглавил молодёжную сборную России по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить