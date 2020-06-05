Браташ остался главным тренером олимпийской сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав тренерских штабов национальных команд.

Как сообщает пресс-служба ФХР, главным тренером олимпийской сборной остался Олег Браташ, возглавляющий команду с 2016 года. В его тренерский штаб входят Константин Горовиков, Егор Башкатов, Николай Хабибулин, Александр Колобков и Филипп Арзамазов.

Главным тренером юниорской сборной U-18 назначен Альберт Лещёв, а команду U-17 возглавил Владимир Потапов. Главным тренером команды U-16 назначен Александр Титов, а наставником женской сборной — Евгений Бобарико. Главным тренером женской олимпийской сборной стал Денис Афиногенов. Женские команды U-18 и U-16 возглавил Александр Сырцов.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов возглавил молодёжную сборную России по хоккею.