Клубы НХЛ возобновят индивидуальные тренировки с 8 июня

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут возобновить индивидуальные тренировочные занятия с 8 июня.

Как сообщает пресс-служба лиги, в рамках второго этапа плана по возобновлению сезона командам будет разрешено проводить занятия в группах, состоящих максимум из шести человек, и только на территории базы. При этом участие в тренировках будет добровольным.

Отмечается, что игрокам запрещено передвигаться на общественном транспорте, включая такси, а также необходимо постоянно использовать маски, за исключением времени пребывания на ледовой площадке и в спортзале.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее НХЛ объявила формат проведения серий плей-офф Кубка Стэнли и порядок посева команд.