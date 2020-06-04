Гризманн признался, что хотел бы завершить карьеру в MLS

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о планах завершить карьеру в американской лиге Высшей футбольной лиги (MLS).
Гризманн признался, что хотел бы завершить карьеру в MLS
  • Reuters

«Победа в Примере и Лиге чемпионов с «Барселоной» — моя мечта и цель. После этого уже можно выигрывать всё, что угодно. Будет ещё один чемпионат мира в Катаре. А после этого можно перебраться в MLS. Не знаю, в какую команду, но я действительно хочу играть там. Моя цель — завершение карьеры в Соединённых Штатах, чтобы у меня была возможность хорошо играть, быть важным для команды и бороться за титул», — цитирует Гризманна Los Angeles Times.

Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей. 

Ранее сообщалось, что «Барселона» отказалась от возвращения Неймара.

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