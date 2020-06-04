СМИ: «Барселона» отказалась от возвращения Неймара

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Испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от приобретения бразильского нападающего французского ПСЖ Неймара.
СМИ: «Барселона» отказалась от возвращения Неймара
  • Reuters

Как сообщает Sport.es, парижский клуб потребовал за футболиста €175 млн и не намерен включать в сделку других игроков, что и оттолкнуло «Барселону».

Бразилец защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за рекордные €222 млн. Прошлым летом стороны также вели переговоры о возвращении Неймара в столицу Каталонии, но не достигли договорённости.

Ранее сообщалось, что Неймар вновь изъявил желание вернуться в «Барселону».

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