Источник: Неймар вновь изъявил желание вернуться в «Барселону»

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Бразильский форвард ПСЖ Неймар снова задумался о возвращении в «Барселону».
Источник: Неймар вновь изъявил желание вернуться в «Барселону»
  • © Philippe LECOEUR / imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает OK Diario. По информации источника, Неймар чувствует себя несчастным в ПСЖ и недоволен отсутствием конкуренции в Лиге 1. Сообщается, что футболист готов пойти на снижение зарплаты ради перехода.

Бразилец защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в парижский клуб за рекордные €222 млн. Прошлым летом стороны также вели переговоры о возвращении Неймара в столицу Каталонии, но не достигли договорённости.

Ранее СМИ назвали возможную сумму трансфера футболиста «Лацио» Баделя в «Локомотив».

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