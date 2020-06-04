Уайт считает, что Макгрегору стоит провести бой с победителем встречи Нурмагомедова с Гэтжи

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что для экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора идеальным вариантом стала бы встреча с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
Уайт считает, что Макгрегору стоит провести бой с победителем встречи Нурмагомедова с Гэтжи
  • Reuters

«Лучший вариант для Конора — встретиться с победителем пары Джастин Гэтжи — Хабиб Нурмагомедов. Но не говорю, что это случится, это просто моё мнение. Вы знаете его. Возможно, он захочет провести до этого ещё один бой. Если это так, мы подберём ему соперника. Как бы то ни было, правильнее всего было бы ждать победителя пары Хабиб — Гэтжи», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд Дональда Серроне. 

Ранее Кормье заявил, что Макгрегор изменил структуру гонораров бойцов UFC.

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