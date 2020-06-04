Кормье: Макгрегор изменил структуру гонораров бойцов UFC

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Бывший чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье выразил мнение, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор изменил уровень гонораров бойцов UFC.
Кормье: Макгрегор изменил структуру гонораров бойцов UFC
  • Reuters

«Я стал чемпионом UFC в 2015-м. В то время Конор Макгрегор заявил о себе и изменил структуру гонораров UFC. Люди с трудом признают, что это его достижение. Раньше достижением считалось завоевать $1 млн. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько боец ММА может зарабатывать», — приводит слова Кормье ESPN.

C октября 2016-го по сентябрь 2019 года Макгрегор являлся обладателем самого большого гарантированного гонорара за бой в истории, получив за поединок с Эдди Альваресом $3,59 млн.

Ранее Джастин Гэтжи заявил о желании «заткнуть» Макгрегора.

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