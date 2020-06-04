Кормье: Макгрегор изменил структуру гонораров бойцов UFC
- Reuters
«Я стал чемпионом UFC в 2015-м. В то время Конор Макгрегор заявил о себе и изменил структуру гонораров UFC. Люди с трудом признают, что это его достижение. Раньше достижением считалось завоевать $1 млн. Конор разорвал этот шаблон, показав, сколько боец ММА может зарабатывать», — приводит слова Кормье ESPN.
C октября 2016-го по сентябрь 2019 года Макгрегор являлся обладателем самого большого гарантированного гонорара за бой в истории, получив за поединок с Эдди Альваресом $3,59 млн.
Ранее Джастин Гэтжи заявил о желании «заткнуть» Макгрегора.