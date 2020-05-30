Гэтжи заявил о желании «заткнуть» Макгрегора

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи сообщил о желании провести бой с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.

«Я бы сделал это, хочу заткнуть его. Мне бы это понравилось. Я мог бы драться с ним прямо сейчас, если бы захотел. Все скажут, что я вру, но я бы принял этот бой. У меня есть возможность сделать что-то непревзойдённое в истории нашего спорта. Выйти в октагон в сложившихся обстоятельствах, побить Тони Фергюсона, побить Хабиба Нурмагомедова, побить Конора Макгрегора. Это было бы легендарно», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.

Следующим соперником американца должен стать действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что обсуждают перед боем Емельяненко — Исмаилов.