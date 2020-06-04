СМИ: «Тоттенхэм» взял кредит на £175 млн из-за последствий пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм» взял кредит у Банка Англии на сумму £175 млн. из-за последствий пандемии коронавируса.
СМИ: «Тоттенхэм» взял кредит на £175 млн из-за последствий пандемии коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters. С помощью этих денег лондонский клуб намерен облегчить финансовые потери в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что клуб не сможет потратить выделенные банком средства на трансферы.

По оценкам «Тоттенхэма», потери клуба с момента приостановки Английской премьер-лиги до июня 2021 года могут превысить £200 млн из-за потери доходов от матчей, сторонних трансляций и прочих спортивных событий на стадионе клуба.

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» выявлен заболевший COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить