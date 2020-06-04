СМИ: «Тоттенхэм» взял кредит на £175 млн из-за последствий пандемии коронавируса

Лондонский «Тоттенхэм» взял кредит у Банка Англии на сумму £175 млн. из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters. С помощью этих денег лондонский клуб намерен облегчить финансовые потери в условиях пандемии коронавируса. Отмечается, что клуб не сможет потратить выделенные банком средства на трансферы.

По оценкам «Тоттенхэма», потери клуба с момента приостановки Английской премьер-лиги до июня 2021 года могут превысить £200 млн из-за потери доходов от матчей, сторонних трансляций и прочих спортивных событий на стадионе клуба.

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» выявлен заболевший COVID-19.