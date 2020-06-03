В «Тоттенхэме» выявлен заболевший COVID-19

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В лондонском «Тоттенхэме» выявлен инфицированный коронавирусом.
В «Тоттенхэме» выявлен заболевший COVID-19
  • РИА Новости

Клуб не уточняет имя заболевшего. Неизвестно также, это футболист, член тренерского штаба или сотрудник. Согласно распространённой «шпорами» информации на официальном сайте, заболевший будет находиться в самоизоляции до следующего тестирования.

Тест с положительным результатом был сдан в рамках масштабного тестирования в АПЛ 1—2 июня.

Ранее сообщалось, что лучший спортсмен Татарстана 2017 года Ильяс Галимов скончался после заболевания коронавирусной инфекцией.

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