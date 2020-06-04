«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для участия в РПЛ

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб сменил юридическое лицо с ГАУ (государственное автономное учреждение) на АНО (автономная некоммерческая организация) и проходит лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ. Процедура лицензирования проходит в штатном режиме», — цитирует Рекечинского ТАСС.

По его словам, клуб отправляет все документы в РФС, а когда получает замечания, сразу исправляет ошибки. Кроме того, руководство постоянно контактирует со стадионом «Волгоград Арена».

«Лицензирование — процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба», — добавил Рекечинский

«Ротор» занял первое место по итогам досрочно завершённого из-за эпидемии коронавирусной инфекции сезона ФНЛ и напрямую вышел в РПЛ.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ.