«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для участия в РПЛ

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Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский заявил, что клуб сменил юридическое лицо с ГАУ (государственное автономное учреждение) на АНО (автономная некоммерческая организация) и проходит лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Ротор» сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для участия в РПЛ
  • РИА Новости

«Смена юридического лица завершена, в данный момент клуб находится в процессе лицензирования. Мы рассчитываем на помощь властей и ищем спонсора. Команда будет играть в РПЛ. Процедура лицензирования проходит в штатном режиме», — цитирует Рекечинского ТАСС. 

По его словам, клуб отправляет все документы в РФС, а когда получает замечания, сразу исправляет ошибки. Кроме того, руководство постоянно контактирует со стадионом «Волгоград Арена».

«Лицензирование — процедура не одного дня, как только меры карантина будут слабее, возможно, комиссия приедет в Волгоград, чтобы проверить готовность стадиона и клуба», — добавил Рекечинский

«Ротор» занял первое место по итогам досрочно завершённого из-за эпидемии коронавирусной инфекции сезона ФНЛ и напрямую вышел в РПЛ.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» сменят юридическое лицо и будут выступать в ФНЛ.

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