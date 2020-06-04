Тихонов — руководству СБР: вы уничтожили самый популярный зимний вид спорта

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился к руководству Союза биатлонистов России (СБР).

«Вы уничтожили самый популярный зимний вид спорта. Что вы сможете решить и сделать дальше? Вас не восстановят в IBU, к вам не придут спонсоры. А Нуждова надо гнать оттуда поганой метлой. Он опять захочет рулить ручным правлением и ни за что там не отвечать, а крайним потом ещё сделает Майгурова и Драчёва. И ещё туда же к ним лезет Польховский. Им всем троим не место в биатлоне», — написал Тихонов в своём блоге.

В настоящее время правление СБР пытается организовать перевыборы главы организации, чтобы лишить должности нынешнего президента Владимира Драчёва.

Ранее Тихонов призвал Минспорт лишить СБР аккредитации.