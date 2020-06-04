Русская жена экс-футболиста «Спартака» Адриано рассказала об угрозах из-за цвета кожи мужа
- @dorozhko
«Моё сердце болит из-за того, что сейчас происходит в мире. Я благодарю своих родителей за моё образование и мои взгляды на мир», — написала супруга игрока в своём Instagram.
Она отметила, что никогда в жизни не делила людей по цвету кожи.
«Каждый день я получаю сообщения, в которых мне желают смерти, болезни для моих родителей, обещают найти меня и избить, потому что я замужем за чернокожим», — добавила Дорожко.
На данный момент Адриано выступает за бразильский «Палмейрас».
33-летний Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019 год и вместе с командой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В общей сложности в его активе 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах.
Ранее Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака».