Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков, который состоит в команде легендарного Фёдора Емельяненко, поделился мнением о стиле ведения поединков чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«У него свой стиль, ему ничего не надо менять. И когда борется, он делает это зрелищно: красивые переводы, броски… Есть много бойцов, которые просто переводят и залёживают, пытаются руку или ногу отломать. Хабиб не просто переводит, но и сильно добивает. А Макгрегора он и в стойке перебил», — цитирует Немкова «БелПресса».

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. Его следующим соперником должен стать Джастин Гэтжи, который в последнем бою победил Тони Фергюсона.

Ранее Дастин Порье выразил мнение, что Гэтжи создаст Нурмагомедову проблемы в центре октагона.