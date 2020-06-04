Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Вадим Немков, который состоит в команде легендарного Фёдора Емельяненко, поделился мнением о стиле ведения поединков чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«У него свой стиль, ему ничего не надо менять. И когда борется, он делает это зрелищно: красивые переводы, броски… Есть много бойцов, которые просто переводят и залёживают, пытаются руку или ногу отломать. Хабиб не просто переводит, но и сильно добивает. А Макгрегора он и в стойке перебил», — цитирует Немкова «БелПресса»

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в ММА. Его следующим соперником должен стать Джастин Гэтжи, который в последнем бою победил Тони Фергюсона.

Ранее Дастин Порье выразил мнение, что Гэтжи создаст Нурмагомедову проблемы в центре октагона.

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