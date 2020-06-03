Турецкий «Трабзонспор» на сезон отстранён от еврокубков
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. В июле 2019 года орган финансового контроля УЕФА установил, что «Трабзонспор» нарушил финансовый fair play. Турецкий клуб заключил с УЕФА мировое соглашение, но не сумел выполнить его условия. Теперь «Трабзонспор» не сможет участвовать в одном из турниров под эгидой УЕФА, которые пройдут в сезонах-2020/21 и 2021/22.
«Трабзонспор» является шестикратным чемпионом Турции и восьмикратным обладателем кубка страны.
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