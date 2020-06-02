В УЕФА отреагировали на гибель афроамериканца Флойда

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте.

«Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее», — говорится в официальном Twitter УЕФА с прикреплённым к сообщению чёрным квадратом.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Один из офицеров прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает вариант завершения сезона в еврокубках в формате «Финала восьми».