В УЕФА отреагировали на гибель афроамериканца Флойда
- Reuters
«Скажи нет расизму. Вместе мы сильнее», — говорится в официальном Twitter УЕФА с прикреплённым к сообщению чёрным квадратом.
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании полицией. Один из офицеров прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает вариант завершения сезона в еврокубках в формате «Финала восьми».