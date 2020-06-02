Источник: УЕФА рассматривает вариант завершения сезона в еврокубках в формате «Финала восьми»

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Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) близка к принятию решения относительно судьбы оставшихся матчей текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Источник: УЕФА рассматривает вариант завершения сезона в еврокубках в формате «Финала восьми»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, наиболее вероятным вариантом для обоих еврокубков является доигровка в формате «Финала восьми». Матчи должны пройти в Лиссабоне. Команды будут определять победителя в одной встрече. Также по-прежнему рассматриваются варианты проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Мюнхене и Мадриде.

Окончательное решение УЕФА огласит 17 июня. 

Ранее в «Валенсии» отреагировали на признание тренера «Аталанты» о коронавирусе.

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