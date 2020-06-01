В «Валенсии» отреагировали на признание тренера «Аталанты» о коронавирусе

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Валенсия» выступила с заявлением после слов главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, который рассказал, что в день ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уже был болен коронавирусом.

«Валенсия» хотела бы публично выразить удивление в связи с признанием тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе. Он заявил, что как накануне, так и в день матча, который состоялся 10 марта на стадионе «Месталья», знал о симптомах заболевания, теоретически совместимых с симптомами коронавируса, но не принял профилактические меры. Такие действия, если это действительно было так, поставили под угрозу множество людей во время поездки в Валенсию и пребывания там. Следует напомнить, что эта игра проводилась за закрытыми дверями на фоне строгих мер безопасности по распоряжению испанских органов здравоохранения, направленных на предотвращение риска заболевания COVID-19, именно из-за присутствия людей из региона, классифицированного как «подверженный риску» в то время», — говорится в заявлении.

По информации СМИ, в Италии считают, что первый матч «Аталанта» — «Валенсия», прошедший 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии. Ответная игра состоялась в Валенсии 10 марта.

Ранее Гасперини высказал мнение, что уже был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ с «Валенсией».