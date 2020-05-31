Тренер «Аталанты» считает, что уже был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ с «Валенсией»

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Главный тренер итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини высказал мнение, что на момент ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Валенсии» он уже был болен коронавирусом.
Тренер «Аталанты» считает, что уже был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ с «Валенсией»
  • Reuters

«Я почувствовал себя плохо за день до игры с «Валенсией», в день матча, 10 марта, моё состояние ещё ухудшилось. На фото должно быть заметно, что я выгляжу не лучшим образом. Через пару дней я стал плохо спать, жара не было, но ощущалось, будто температура была высокой», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Он отметил, что также испытал потерю вкуса.

«Команде прислали еду от шеф-повара «Мишлен», болельщика «Аталанты». Я попробовал и сказал, что это вода. Блюда были на вкус, как хлеб», — рассказал специалист, добавив, что недавний тест на антитела дал положительный результат, свидетельствующий о перенесённом заболевании.

По информации СМИ, в Италии считают, что первый матч «Аталанта» — «Валенсия», прошедший 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии. Ответная игра состоялась в Валенсии 10 марта.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов будет перенесён из Стамбула.

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