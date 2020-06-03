Погребняк рассказал о самочувствии после выздоровления от коронавируса
- РИА Новости
«Что касается самочувствия, то наконец-то я на свободе! Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо», — цитирует Погребняка РИА Новости.
По его словам, он находился не в самых лучших условиях, но, по его мнению, это можно объяснить тем, что нагрузка на больницы и так слишком большая из-за количества заболевших.
«Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью», — добавил Погребняк.
О заболевании 36-летнего форварда стало известно 22 мая. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.
Ранее сообщалось, что Погребняк выписан из больницы.