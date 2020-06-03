Заболевший коронавирусом Погребняк выписан из больницы

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что заболевший коронавирусом нападающий команды Павел Погребняк выписан из больницы.

«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — цитирует Иванова РИА Новости.

О заболевании 36-летнего форварда стало известно 22 мая. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.

Ранее в «Урале» заявили, что Погребняк идёт на поправку.