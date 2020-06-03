Заболевший коронавирусом Погребняк выписан из больницы

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что заболевший коронавирусом нападающий команды Павел Погребняк выписан из больницы.
Заболевший коронавирусом Погребняк выписан из больницы
  • РИА Новости

«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — цитирует Иванова РИА Новости.

О заболевании 36-летнего форварда стало известно 22 мая. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.

Ранее в «Урале» заявили, что Погребняк идёт на поправку.

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