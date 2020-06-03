Заболевший коронавирусом Погребняк выписан из больницы
- РИА Новости
«Пашу вчера должны были выписать из больницы, его выписали. Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки. Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — цитирует Иванова РИА Новости.
О заболевании 36-летнего форварда стало известно 22 мая. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.
Ранее в «Урале» заявили, что Погребняк идёт на поправку.