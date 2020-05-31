В «Урале» заявили, что заболевший коронавирусом Погребняк идёт на поправку

Форвард «Урала» Павел Погребняк, заболевший коронавирусом, в настоящий момент чувствует себя лучше.

«Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня стали известны результаты — все они отрицательные. Это уже второе тестирование, которое проходят игроки. По результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у форварда нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идёт на поправку», — сообщается в клубном Twitter.

О заболевании 36-летнего форварда стало известно 22 мая. Вместе с коронавирусной инфекцией у Погребняка развилась двусторонняя пневмония.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» выявлен второй случай заболевания коронавирусом.