В «Рубине» выявлен второй случай заболевания коронавирусом

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Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Николай Поярков получил положительный результат теста на коронавирус.
В «Рубине» выявлен второй случай заболевания коронавирусом
  • © Пресс-служба ФК «Рубин»

Как сообщается на официальном сайте клуба, тест игрок сделал ещё 18 мая в Казани, а 21-го числа результат подтвердился.

«С другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире», — говорится в сообщении.

До этого заболевание было выявлено у другого защитника казанцев — Константина Плиева.

Ранее сообщалось, что состояние заболевшего коронавирусом футболиста «Урала» Павла Погребняка улучшилось.

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