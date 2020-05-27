В «Рубине» выявлен второй случай заболевания коронавирусом
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Как сообщается на официальном сайте клуба, тест игрок сделал ещё 18 мая в Казани, а 21-го числа результат подтвердился.
«С другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире», — говорится в сообщении.
До этого заболевание было выявлено у другого защитника казанцев — Константина Плиева.
Ранее сообщалось, что состояние заболевшего коронавирусом футболиста «Урала» Павла Погребняка улучшилось.