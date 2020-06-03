Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком современного футбола

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Хорватское издание Sportske Novosti опубликовало материал о бывшем полузащитнике сборной России, «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА Романе Широкове под заголовком «Главный алкоголик современного футбола».
Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком современного футбола
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

В статье говорится, что карьера одного из лучших российских полузащитников могла сложиться ещё лучше, если бы у него не было проблем с алкоголем.

«Он был одним из главных пьяниц среди футболистов, а его страсть к выпивке началась ещё в начале карьеры. Когда ему был 21 год, он больше времени проводил в баре, чем на поле», — написано в тексте.

В материале также приводятся воспоминания Широкова о том периоде карьеры: спортсмен заявлял, что у него начались серьёзные проблемы из-за спиртного. Кроме того, отмечается, что футболисту помогла справиться с трудностями его девушка Катя, которая впоследствии стала его женой.

«Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в «Зенит», в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал её капитаном», — подвели итог в статье.

Ранее Широков рассказал о конфликте с экс-тренером «Спартака» Муратом Якином.

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