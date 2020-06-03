Хорватское издание назвало Широкова главным алкоголиком современного футбола
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- РИА Новости
В статье говорится, что карьера одного из лучших российских полузащитников могла сложиться ещё лучше, если бы у него не было проблем с алкоголем.
«Он был одним из главных пьяниц среди футболистов, а его страсть к выпивке началась ещё в начале карьеры. Когда ему был 21 год, он больше времени проводил в баре, чем на поле», — написано в тексте.
В материале также приводятся воспоминания Широкова о том периоде карьеры: спортсмен заявлял, что у него начались серьёзные проблемы из-за спиртного. Кроме того, отмечается, что футболисту помогла справиться с трудностями его девушка Катя, которая впоследствии стала его женой.
«Широков не сдался и через третью по силе лигу пробился в «Зенит», в 27 лет дебютировал за сборную России, а позже даже стал её капитаном», — подвели итог в статье.
Ранее Широков рассказал о конфликте с экс-тренером «Спартака» Муратом Якином.