Широков рассказал о конфликте с экс-тренером «Спартака» Якином

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Роман Широков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером красно-белых Муратом Якином.

«Я ему сказал: «Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть». Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке», — сказал Широков на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По его словам, Якин в раздевалке сказал, что Широкову стоит смотреть, какой объём выполняет Ким Чельстрём, что и разозлило российского хавбека.

Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год. В составе красно-белых он провёл 20 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не жалеет, что ему не удалось перейти в московский «Спартак».