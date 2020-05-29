Аршавин: не жалею, что не перешёл в «Спартак»
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- РИА Новости
«Почему не договорился со «Спартаком»? Президент «Спартака» Андрей Червиченко пожалел €50—60 тыс. Меня с начала карьеры волновали только деньги? Нет. Не жалею, что не перешёл в «Спартак», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».
Ранее Аршавин оценил период своего выступления за «Арсенал».