Аршавин оценил период своего выступления за «Арсенал»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вспомнил о периоде своей карьеры в лондонском «Арсенале».

«В раздевалке «Арсенала» меня удивило то, что игроки команды за час до матчей брали мячи и начинали их набивать. Играли друг с другом минут 30—40. За это время они так уставали, что не нужно было разминаться. Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче. Но я оставил зарубку в истории «Арсенала» — своим покером в ворота «Ливерпуля» точно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Он также выразил уверенность, что мог лучше выступать в составе «канониров», но для этого ему нужно было раньше уезжать из России.

«Почему я перестал играть? Уолкотт, Касорла, Подольски в то время выглядели сильнее, чем я, поэтому тренер использовал их», — добавил Аршавин.

Ранее сообщалось, что Аршавин побывал на месте обрушения четырёх балконов в Санкт-Петербурге.