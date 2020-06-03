Месси присоединился к флешмобу против расизма
- Reuters
Месси опубликовал в своём Instagram чёрный квадрат с хештегом #BlackOutTuesday.
Суть акции заключается в том, что люди не должны были 2 июня публиковать в социальных сетях развлекательные посты в знак протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
25 мая Флойд погиб при задержании полицией. Один из офицеров прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице.
Ранее в УЕФА отреагировали на гибель Флойда.