Месси присоединился к флешмобу против расизма

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Форвард и капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к флешмобу #BlackOutTuesday, направленному против расизма.
Месси присоединился к флешмобу против расизма
  • Reuters

Месси опубликовал в своём Instagram чёрный квадрат с хештегом #BlackOutTuesday.

Суть акции заключается в том, что люди не должны были 2 июня публиковать в социальных сетях развлекательные посты в знак протеста против гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

25 мая Флойд погиб при задержании полицией. Один из офицеров прижал мужчину коленом к земле, игнорируя слова задержанного, что он не может дышать. Впоследствии афроамериканец скончался в больнице.

Ранее в УЕФА отреагировали на гибель Флойда.

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