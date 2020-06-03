СМИ: Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские матчи до возобновления сезона

Клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) разрешили проводить товарищеские встречи в рамках подготовки к возобновлению сезона.

Как сообщает The Telegraph, для проведения таких игр командам необходимо будет выполнять ряд жёстких условий.

Клубам будет запрещено передвигаться на расстояния, преодоление которых займёт более 90 минут, а футболисты обязаны приезжать на встречу только на личном транспорте. Кроме того, официальные судьи не будут допускаться к матчам, а за соблюдением правил будут следить тренеры команд.

Контрольные игры будут проводиться либо на стадионах, либо на базах команд. При этом коллективы, базирующиеся слишком далеко, должны получить специальное разрешение от руководства АПЛ для длительных поездок.

Ожидается, что АПЛ, прерванная из-за коронавируса, возобновится 17 июня.

Ранее сообщалось, что в английском Чемпионшипе выявлено десять новых случаев заболевания коронавирусом.