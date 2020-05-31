В английском Чемпионшипе выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом

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В клубах второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу — Чемпионшипа — выявлено десять новых случаев заболевания коронавирусом.
В английском Чемпионшипе выявлено 10 новых случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, новые случаи выявлены в восьми разных клубах. Имена заболевших и названия команд не называются.

Отмечается, что в общей сложности по состоянию на 30 мая были протестированы 1058 человек, в числе которых игроки и персонал клубов.

Текущий розыгрыш Чемпионшипа был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. На момент остановки было сыграно 37 из 46 туров. Точная дата возобновления игр пока не объявлена, но, по данным СМИ, это произойдёт во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что в АПЛ не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.

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