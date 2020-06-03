СМИ: Серия А может пройти в сокращённом формате в следующем сезоне

Короткая ссылка
Итальянская футбольная Серия А может пройти в сокращённом формате в следующем сезоне в случае позднего возобновления чемпионата сезона-2019/20.
СМИ: Серия А может пройти в сокращённом формате в следующем сезоне
  • Reuters
  • © Massimo Pinca

Как сообщает primocanale.it, если из-за пандемии коронавируса новый сезон в Италии начнётся позднее обычного, а именно в октябре, то вместо стандартных 38 матчей каждая команда проведёт по 18, так как клубы будут разделены на две группы.

После группового этапа будет проведён плей-офф за победу и за право остаться в высшем дивизионе.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление сезона запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что матчи Серии А после возобновления сезона будут проходить ежедневно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить