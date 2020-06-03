СМИ: Серия А может пройти в сокращённом формате в следующем сезоне

Итальянская футбольная Серия А может пройти в сокращённом формате в следующем сезоне в случае позднего возобновления чемпионата сезона-2019/20.

Как сообщает primocanale.it, если из-за пандемии коронавируса новый сезон в Италии начнётся позднее обычного, а именно в октябре, то вместо стандартных 38 матчей каждая команда проведёт по 18, так как клубы будут разделены на две группы.

После группового этапа будет проведён плей-офф за победу и за право остаться в высшем дивизионе.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление сезона запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что матчи Серии А после возобновления сезона будут проходить ежедневно.