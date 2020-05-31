СМИ: Матчи Серии А после возобновления сезона будут проходить ежедневно

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Руководство итальянской футбольной Серии А после возобновления розыгрыша турнира намерено проводить игры ежедневно.
СМИ: Матчи Серии А после возобновления сезона будут проходить ежедневно
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, в понедельник и пятницу будет проводиться по одному матчу, со вторника по четверг — по два, а в выходные дни — по три игры.

Отмечается, что в лиге намерены избегать проведения встреч в дневное время из-за высоких температур.

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление сезона запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в покупке Азмуна.

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