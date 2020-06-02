Харитонов считает, что за формой боксёра Тайсона стоит допинг

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов убеждён, что бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе 53-летний Майк Тайсон не смог бы себя привести в форму в подобном возрасте без специальных препаратов.

«Подхимичился, всё нормально. Допинг-контроля ведь не будет. Тестостерончика добавил, каких-то препаратов правильных. Здесь нет никакой озлобленности к Тайсону, 53 года человеку. Как ему по-другому сделать, чтобы быть более-менее в форме? Только на препаратах, другого варианта нет», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

53-летний американский боксёр заявил о намерении вернуться на ринг ради проведения показательных поединков.

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