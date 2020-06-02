Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями о политической ситуации в России.
Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину
  • РИА Новости

«Я хотел бы, чтобы в России президентом был Владимир Владимирович Путин. На сегодняшний день подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя с зарубежными политиками, контролировать процесс внутри страны, я не вижу. Много недовольных и несогласных, но кого ставить на его место? Все хотят быть президентами, у всех есть план. Но перед этим надо украсть денег, съездить отдохнуть на море, а потом всё наладить. У этих людей даже образования нет, как и жизненного опыта», — заявил Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой. 

Ранее Александр Емельяненко назвал Чечню своим вторым домом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить