Александр Емельяненко считает, что в России нет альтернативы Путину

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями о политической ситуации в России.

«Я хотел бы, чтобы в России президентом был Владимир Владимирович Путин. На сегодняшний день подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя с зарубежными политиками, контролировать процесс внутри страны, я не вижу. Много недовольных и несогласных, но кого ставить на его место? Все хотят быть президентами, у всех есть план. Но перед этим надо украсть денег, съездить отдохнуть на море, а потом всё наладить. У этих людей даже образования нет, как и жизненного опыта», — заявил Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Ранее Александр Емельяненко назвал Чечню своим вторым домом.