Александр Емельяненко назвал Чечню своим вторым домом

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих чувствах к Чеченской Республике.
Александр Емельяненко назвал Чечню своим вторым домом
  • РИА Новости

«У меня прекрасные ассоциации с Чечнёй, это мой второй дом. Здесь я знаю все условия, традиции и законы. Мне здесь комфортно», — рассказал Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Также боец рассказал о планах на ближайшее будущее. 

«Готовлюсь к бою с Исмаиловым, готовлюсь бить его. Как побью, постараюсь немного отдохнуть. Дел в Москве накопилось очень много. А потом снова тренироваться, готовиться бить Минеева. Отчаянные парни. Зачем они полезли в тяжёлый вес, я не понимаю», — сказал спортсмен.

Следующий поединок тяжеловес Александр Емельяненко проведёт против представителя среднего веса Магомеда Исмаилова. После этого у 38-летнего бойца запланирован бой с другим средневесом, Владимиром Минеевым.

Ранее Холифилд заявил, что не намерен драться с молодыми соперниками.

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