Холифилд заявил об отсутствии намерений драться с молодыми боксёрами

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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд заявил, что намерен провести бой с кем-то из своих бывших оппонентов.
Холифилд заявил об отсутствии намерений драться с молодыми боксёрами
  • РИА Новости

«Мне лучше будет драться с теми, кто примерно в том же возрасте, что и я. Не хочу драться с теми, кто просто пытается сделать себе имя за счёт встречи со мной. Люди хотят видеть мои поединки с Риддиком Боу, с Майком Тайсоном и, возможно, с Ленноксом Льюисом. Готов к любому из них», — цитирует Холифилда BoxingScene

57-летний Холифилд объявил о возвращении в бокс вслед за одним из своих бывших оппонентов — 53-летним Майком Тайсоном.

Ранее сообщалось, что Поветкин проведёт бой с Уайтом в августе.

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