Поветкин проведёт бой с Уайтом в августе

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал подробности проведения поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«18 или 25 июля стартует Fight Camp. Больших имён там пока не будет, если не считать Уайта, который встретится с Поветкиным на четвёртой неделе. С учётом ограничений из-за карантина боксёры, вероятно, должны будут прибыть в Великобританию хотя бы за две недели до боя», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Поединок Поветкина и Уайта состоится без зрителей на территории штаба Matchroom Boxing в Брентвуде.

Ранее Чисора выразил готовность помочь Поветкину в подготовке к бою с Уайтом.