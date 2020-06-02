Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом»

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Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о переговорном процессе с московским клубом.
Николич рассказал, когда начал переговоры с «Локомотивом»
  • Reuters

«Наши контакты начались в конце февраля. Тогда со мной на связь вышел генеральный директор Василий Кикнадзе. Он был единственным человеком, с которым я говорил. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но лишь один раз», — цитирует Николича «Гудок». 

Также сербский специалист рассказал о своих впечатлениях от назначения в российский клуб.

«Для меня предложение возглавить «Локомотив» — шаг вперёд в карьере. Я хотел работать в сильном чемпионате, в клубе с серьёзными амбициями, который хочет побеждать во внутреннем первенстве, играть в Лиге чемпионов. При этом чувствовал, что меня действительно хотят видеть в клубе. Это важно!» — добавил Николич.

Сербский тренер сменил на посту наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, с которым не стали продлевать контракт.

Ранее Николич заявил, что пришёл на место легенды.

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