CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA с 2 по 5 ноября

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Стали известны даты, в которые Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит спор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA с 2 по 5 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба CAS. Первоначально заседание должно было состояться в мае, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

В декабре 2019-го WADA отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований из-за изменений в базе данных московской лаборатории, а также лишило РУСАДА статуса соответствия. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

Ранее сообщалось, что WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР.

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