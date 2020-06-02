CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA с 2 по 5 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба CAS. Первоначально заседание должно было состояться в мае, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.
В декабре 2019-го WADA отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований из-за изменений в базе данных московской лаборатории, а также лишило РУСАДА статуса соответствия. Российская сторона подала апелляцию в CAS.
Ранее сообщалось, что WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР.