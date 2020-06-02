CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA с 2 по 5 ноября

Стали известны даты, в которые Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит спор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает пресс-служба CAS. Первоначально заседание должно было состояться в мае, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса.

В декабре 2019-го WADA отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований из-за изменений в базе данных московской лаборатории, а также лишило РУСАДА статуса соответствия. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

Ранее сообщалось, что WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР.