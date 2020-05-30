WADA отреагировало на критику со стороны главы ОКР

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на критику в свой адрес со стороны президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова по поводу отстранения всех российских спортсменов от соревнований на четыре года из-за изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

«WADA очень уверено в надёжности и независимости своих процессов. В каждом расследовании, которое они проводят, следователи WADA действуют тщательно и независимо от руководства и руководящих органов WADA и следуют туда, куда их приводят доказательства», — приводит слова WADA Insidethegames.

Отмечается, что во всех случаях соблюдения требований в отношении подписанта Всемирного антидопингового кодекса независимый комитет по соответствию представляет свои рекомендации исполнительному комитету WADA, в состав которого входят представители спортивного движения и представители власти со всего мира.

«В случае с РУСАДА и комитет по соответствию, и исполнительный комитет были единодушны. В конечном счёте решение принимает Спортивный арбитражный суд (CAS), а не WADA, что добавляет процессу ещё один уровень независимости», — добавили в WADA.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ожидается, что слушания в CAS, перенесённые из-за пандемии коронавируса, пройдут в начале июля.

Ранее глава ОКР выразил надежду, что слушания по делу WADA и РУСАДА займут не больше недели.