Глава ОКР надеется, что слушания по делу WADA и РУСАДА займут не больше недели

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдут за одну неделю.
Глава ОКР надеется, что слушания по делу WADA и РУСАДА займут не больше недели
  • Reuters

«Надеюсь, что сама процедура слушаний пройдёт в обычном режиме — в пределах одной недели. Не думаю, что в нашем случае CAS будет отходить от привычной тактики. Хотя дело непростое», — приводит слова Позднякова ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ожидается, что слушания в CAS, перенесённые из-за пандемии коронавируса, пройдут в начале июля.

Ранее сообщалось, что CAS не намерен разглашать информацию о документах в деле РУСАДА и WADA.

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