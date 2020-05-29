Глава ОКР надеется, что слушания по делу WADA и РУСАДА займут не больше недели
- Reuters
«Надеюсь, что сама процедура слушаний пройдёт в обычном режиме — в пределах одной недели. Не думаю, что в нашем случае CAS будет отходить от привычной тактики. Хотя дело непростое», — приводит слова Позднякова ТАСС.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
Ожидается, что слушания в CAS, перенесённые из-за пандемии коронавируса, пройдут в начале июля.
Ранее сообщалось, что CAS не намерен разглашать информацию о документах в деле РУСАДА и WADA.