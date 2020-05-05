CAS не намерен разглашать информацию о документах в деле РУСАДА и WADA

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне заявили, что не будут разглашать информацию о документах третьих сторон в деле между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
CAS не намерен разглашать информацию о документах в деле РУСАДА и WADA
  • РИА Новости

«Обращаем внимание, что CAS не может предоставить подробную информацию о процедуре, в частности о письменных документах», — заявили РИА Новости в пресс-службе CAS.

Слушания CAS по делу РУСАДА и WADA должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. При этом, как сообщал генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, арбитры на дело уже были назначены.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение продлить отсрочку проведения слушаний из-за пандемии коронавируса.

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