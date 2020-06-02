Стала известна сетка плей-офф Турнира звёзд российского спорта по CS:GO

По итогам группового этапа была сформирована турнирная сетка плей-офф Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Четвертьфинальные матчи пройдут 2 июня, в них сыграют:

команда легкоатлетов STAAF (Сергей Шубенков, Филипп Шабанов, Тимур Моргунов, Артём Чермошанский, Алексей Усов) будет противостоять команде гребцов Natus Rower (Григорий Шулепов, Владислав Сенютин, Иван Баландин, Александр Вязовкин, Данила Бурляй);

команда баскетболистов SU:LE (Иван Савельев, Павел Антипов, Артём Чеваренков, Иван Фещенко, Руслан Абдулбасиров, Евгений Фидий, Максим Кривошеев) встретится с командой гандболистов handballCS (Илья Рябов, Никита Автономов, Дмитрий Чернецов, Андрей Дьяченко, Александр Синицын);

команда фигуристов Ice Shot (Владимир Морозов, Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Макар Игнатов, Александр Энберт) сыграет с командой футболистов YFL squad (Алексей Никитенков, Андрей Савинов, Кирилл Фатеев, Андрей Мазурин, Никита Супагин и Владимир Шолох);

команда бобслеистов Unluko Maluko (Илья Малых, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Дмитрий Захряпин, Руслан Самитов и Алексей Селиверстов) померится силами с командой спортивных гимнастов Salto Masters (Никита Нагорный, Эмин Гарибов, Давид Белявский, Иван Стретович, Владислав Поляшов).

В полуфиналах, которые также пройдут 2 июня, сыграют Natus Powers / STAAF — SU.LE / handballCS и YFL Squad / Ice Shot — Unluko Maluko / Salto Masters.

Игра за третье место и финал пройдут 3 июня.

Посмотреть трансляцию всех встреч 1/4 и 1/2 финала турнира можно в группе «RT на русском» в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция начнётся в 18:55.

Ранее сообщалось, что команды бобслеистов и футболистов вышли в плей-офф турнира по CS:GO.