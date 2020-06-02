В Германии объяснили наказание игрока «Боруссии», поддержавшего Джорджа Флойда

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Немецкий футбольный союз (DFB) выступил с заявлением о наказании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
В Германии объяснили наказание игрока «Боруссии», поддержавшего Джорджа Флойда
  • Reuters

Санчо получил жёлтую карточку во время матча 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Падерборном», после того как во время празднования гола продемонстрировал надпись на своей футболке Justice for George Floyd («Справедливость для Джорджа Флойда»).

В заявлении DFB говорится, что англичанин был наказан не за лозунг, а за то, что снял игровую футболку, под которой и была размещена надпись, тем самым нарушив правила.

Помимо Санчо, ещё несколько игроков Бундеслиги отметились жестами в память о погибшем Флойде: Уэстон Маккенни вышел на матч с повязкой «Справедливость для Джорджа», Маркус Тюрам во время празднования гола преклонил колено, повторив поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году таким образом выразил протест против жестокости полиции по отношению к темнокожим людям, а Ашраф Хакими, как и Санчо, после своего гола показал майку с лозунгом «Справедливость для Джорджа Флойда».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США, спровоцировав акции протеста и беспорядки по всей стране.

Ранее ФИФА призвала не наказывать футболистов, выразивших солидарность с протестующими из-за гибели Флойда.

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